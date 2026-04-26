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Timo Werner mit großer Show - im Alleingang zum Matchwinner!

Große Werner-Show in der MLS

Timo Werner ist in der MLS voll angekommen. Der frühere Nationalspieler präsentiert sich in den USA weiter in bestechender Form.
Stark in Form: Timo Werner
Stark in Form: Timo Werner
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/Chris Carter
SID
Timo Werner ist in der MLS voll angekommen. Der frühere Nationalspieler präsentiert sich in den USA weiter in bestechender Form.

Timo Werner hat in der Major League Soccer einmal mehr seine starke Form unterstrichen und die San Jose Earthquakes im Alleingang zum nächsten Sieg geführt.

Der frühere Nationalspieler war beim 3:2 (1:0) beim St. Louis City SC an allen Treffern seines Teams beteiligt und sorgte mit einem Doppelpack in der zweiten Halbzeit für den neunten Sieg im zehnten Saisonspiel.

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Werner-Doppelpack rettet San Jose

Nachdem Werner den Treffer zum frühen 1:0 durch Preston Judd (8.) vorbereitet hatte, drehte St. Louis dank eines Assists und eines Treffers des deutschen Profis Marcel Hartel die Partie zu Beginn der zweiten Hälfte.

Doch Werner brachte San Jose mit einem verwandelten Elfmeter (69.) und einer starken Direktabnahme aus der Luft (83.) wieder zurück. Dem 30-Jährigen gelang damit im dritten Spiel in Folge mindestens ein Treffer.

„Er ist ein erfahrener Spieler. Er hat schon bei Weltmeisterschaften gespielt. Er hat die Champions League gewonnen und bei großen Vereinen in England und Deutschland gespielt. Es überrascht uns nicht, dass er sich so schnell an die Major League Soccer gewöhnt hat“, sagte Trainer Bruce Arena nach dem Spiel über Werner: „Es werden noch mehr gute Dinge kommen.“

San Jose vor Vancouver an Spitze

„Wenn wir so weitermachen“, sagte Werner, „kann es eine gute Saison für uns werden“.

In der Western Conference liegt San Jose aktuell an der Tabellenspitze, knapp vor den Vancouver Whitecaps um Thomas Müller. Die Kanadier holten in der Nacht auf Montag dank eines 3:1 (2:1) gegen die Colorado Rapids den achten Sieg im neunten Spiel, Müller gelang eine Vorlage.

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