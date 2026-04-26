MLS: Thomas Müller liefert bei nächstem Whitecaps-Sieg

Franziska Wendler 26.04.2026 • 07:56 Uhr Thomas Müller trägt in der MLS zum nächsten Sieg seiner Vancouver Whitecaps bei.

Freude bei Thomas Müller. Der Weltmeister von 2014 hat mit den Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer den nächsten Sieg eingefahren. Das MLS-Team aus Kanada gewann gegen die Colorado Rapids mit 3:1.

Müller erzielte in der Partie zwar kein Tor, bereitete aber direkt den ersten Treffer von Cheikh Sabaly in der siebten Minute vor. Nicht einmal 20 Minuten später sorgte Brian White für die 2:0-Führung der Gastgeber, ehe Rafael Navarro noch vor der Pause der Anschlusstreffer für Colorado gelang.

Doppelpacker White sorgte dann schließlich in der 85. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages für den Endstand.

Mit acht Siegen aus neun Spielen liegen die Whitecaps in der Western Conference hinter den San Jose Earthquakes auf Rang zwei der Tabelle.

Werner glänzt mit Doppelpack