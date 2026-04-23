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MLS: Werner bringt San Jose auf die Siegerstraße

Starker Werner trifft erneut

Timo Werner bringt San Jose vom Punkt auf die Siegerstraße. Für den früheren deutschen Nationalspieler ist es der zweite Treffer in Folge.
Timo Werner äußert sich zu seinem Wechsel in die USA und begründet seine Entscheidung, warum er sich für die San Jose Earthquakes entschieden hat.
SID
Timo Werner bringt San Jose vom Punkt auf die Siegerstraße. Für den früheren deutschen Nationalspieler ist es der zweite Treffer in Folge.

Timo Werner ist weiter treffsicher und auf Erfolgskurs in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS). Der frühere Fußball-Nationalspieler brachte seine San Jose Earthquakes beim 5:1 (0:1) gegen Austin FC spät auf die Siegerstraße.

Der 30-Jährige verwandelte in der 78. Minute einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1. Der Strafstoß selbst kam erst durch einen starken Pass des Deutschen in den Strafraum zustande. Im zurückliegenden Spiel hatte Werner sein erstes MLS-Tor erzielt.

MLS: Reus verliert

San Jose führt die Western Conference mit acht Siegen und einer Niederlage an. Auf Platz zwei liegt Vizemeister Vancouver Whitecaps (sieben Siege, eine Niederlage) um Thomas Müller, der nicht im Einsatz war. Marco Reus rangiert mit LA Galaxy auf Rang elf. Das Team aus Los Angeles unterlag 1:2 bei Columbus Crew.

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