MLS: Werner bringt San Jose auf die Siegerstraße

SID 23.04.2026 • 07:38 Uhr Timo Werner bringt San Jose vom Punkt auf die Siegerstraße. Für den früheren deutschen Nationalspieler ist es der zweite Treffer in Folge.

Timo Werner ist weiter treffsicher und auf Erfolgskurs in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS). Der frühere Fußball-Nationalspieler brachte seine San Jose Earthquakes beim 5:1 (0:1) gegen Austin FC spät auf die Siegerstraße.

Der 30-Jährige verwandelte in der 78. Minute einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1. Der Strafstoß selbst kam erst durch einen starken Pass des Deutschen in den Strafraum zustande. Im zurückliegenden Spiel hatte Werner sein erstes MLS-Tor erzielt.

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