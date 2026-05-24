MLS: Müllers Whitecaps wieder in der Spur

Niklas Sagner 24.05.2026 • 07:35 Uhr Die Vancouver Whitecaps sind wieder auf Erfolgskurs. Im letzten Spiel vor der WM-Pause fahren Thomas Müller und Co. einen verdienten Sieg ein.

Nach sieben Spielen in Folge ohne Niederlage mussten sich die Vancouver Whitecaps vergangene Woche Houston Dynamo geschlagen geben. Doch das wollten Thomas Müller und seine Teamkollegen nicht auf sich sitzen lassen.

Einen überzeugenden 4:2-Auswärtssieg feierten die „Caps“ in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen San Diego FC. Thomas Müller leitete den Sieg in der 30. Minute mit der Vorlage zum 1:0 von Brian White ein. Kurz vor der Halbzeit erzielte White seinen zweiten Treffer des Abends.

San Diego schwächt sich selbst

Nach dem Seitenwechsel drängte San Diego auf die Wende und kam durch David Vazquez zum Anschlusstreffer. Doch nach dem 3:1 der Whitecaps brachten sich die Gastgeber anschließend selbst aus dem Konzept.

Mit der Gelb-Roten Karte von Luca Bombino in der 72. Minute schwächte sich San Diego entscheidend selbst und machte eine Aufholjagd nahezu unmöglich. Nur drei Minuten später sorgten die Vancouver Whitecaps mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit gelang San Diego lediglich noch der Treffer zum 4:2-Endstand.

Whitecaps weiter an der Tabellenspitze

Durch den Auswärtssieg führt Vancouver die Western Conference weiter an. Die San Jose Earthquakes haben zwar die gleiche Punktzahl wie das Team um Thomas Müller, aber stehen aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nur auf Rang zwei. Außerdem haben die Whitecaps noch ein Spiel in der Hinterhand.