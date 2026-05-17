MLS: Auf Thomas Müllers Auswechslung folgt der ganz späte Tiefschlag

Dominik Hager 17.05.2026 • 08:14 Uhr Thomas Müller steht nach seiner Krankheit wieder in der Startelf. Die Vancouver Whitecaps müssen dennoch ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen.

Die Vancouver Whitecaps mussten im Kampf um die Spitzenposition in der MLS einen ärgerlichen Dämpfer hinnehmen. Im Duell mit Houston Dynamo FC kassierten die „Caps“ in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine 0:1-Auswärtsniederlage.

Der Brasilianer Guilherme entschied eine ansonsten chancenarme Partie mit einem Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Die Whitecaps spielten aufgrund einer Roten Karte gegen Torwart Yohei Takaoka ab der 63. Minute in Unterzahl.

Müller strahlt bei Niederlage wenig Gefahr aus

Für Ex-Bayern-Star Thomas Müller verlief das Startelf-Comeback folgerichtig nicht wie erhofft. Der 36-Jährige absolvierte 77 Minuten und stand nicht mehr auf dem Platz, als das 1:0 für die Gastgeber fiel. Zuvor verzeichnete er nur einen Abschluss und 38 Ballkontakte.

Müller musste Anfang Mai zwei Partien aufgrund einer Erkrankung aussetzen und konnte erst am Donnerstag beim 3:2-Sieg in Dallas ein sechsminütiges Comeback feiern.