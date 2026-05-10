Reus zaubert als Joker und führt Los Angeles zum Sieg

SID 10.05.2026 • 06:49 Uhr Los Angeles Galaxy feiert dank Marco Reus. Nach seiner Einwechslung legt der deutsche Ex-Nationalspieler in Atlanta zwei Tore auf.

Marco Reus hat Los Angeles Galaxy als Joker zum Sieg in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS geführt. Der Ex-Nationalspieler bereitete bei Atlanta United nach seiner Einwechslung die Tore des Brasilianers Gabriel Pec vor.

Pec sicherte mit einem Doppelpack (74./79.) das 2:1 (0:0) und damit den vierten Saisonsieg des früheren Meisters im zwölften Saisonspiel.

MLS: Müller und Werner fehlen

Kapitän Reus war in der 65. Minute eingewechselt worden, kurz darauf fiel Atlantas Führungstreffer durch Jay Fortune (69.). Doch L.A. drehte dank der präzisen Pässe des einstigen Bundesligastars Reus (36) die Partie. Pec blieb vor dem Tor nervenstark.

Mit 16 Punkten liegt Galaxy auf Platz acht der Western Conference und damit noch immer deutlich hinter den Spitzenteams San José Earthquakes (29) und Vancouver Whitecaps (26), die sich im Topspiel des Tages 1:1 (1:0) trennten.