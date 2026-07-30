Thomas Müller nur Bankdrücker im All-Star-Game - das sagt er dazu

SPORT1 30.07.2026 • 06:42 Uhr Thomas Müller gewinnt mit der MLS-Auswahl das All-Star Game. Nach der Partie zeigt der Deutsche wieder einmal seinen Humor.

Erfolg für Thomas Müller: Der Weltmeister von 2014 hat einen Tag nach seinem Triumph bei der Shooting Challenge auch das MLS All-Star Game in Charlotte gewonnen. Gegen die Liga MX All-Stars, die Vertreter er mexikanischen Liga, gelang den MLS All-Stars, die nach der WM noch ohne Inter-Miami-Superstar Lionel Messi auskommen mussten, ein knapper 4:3-Erfolg.

Müller, der zunächst nur auf der Bank gesessen hatte, wurde in der 62. Minute für Mittelfeldspieler Pep Biel eingewechselt, ein Tor oder Assist gelang dem Deutschen aber nicht.

Bereits in der neunten Minute waren die MX All-Stars durch Luis Rey Mejía in Führung gegangen, ehe ein schneller Doppelpack von Heung-min Son in der 20. und 23. Minute das Blatt wendete.

Der Südkoreaner wurde später auch zum Spieler des Spiels gewählt und zeigte sich zufrieden: „Ich bin sehr glücklich und möchte mich einfach bei allen bedanken“, so der 34-Jährige.

Müller witzelt nach der Partie

Kurz vor der Pause bauten die MLS All-Stars ihre Führung durch Philip Zinckernagel sogar noch weiter aus. Nach dem Seitenwechsel gelang den Mexikanern zwar durch Salomón Rondón der Anschluss, Evander stellte aber für die MLS den alten Abstand wieder her. Der 3:4-Anschlusstreffer von José Paradela in der Nachspielzeit kam schließlich zu spät.

Einwechselspieler Thomas Müller bewies derweil wieder seinen Humor. Nach der Partie klatschte er mit seinem Trainer Dean Smith ab und witzelte: „Glückwunsch zum Sieg, Trainer … schlechte Einwechslungen.“