MLS: Thomas Müller trifft und legt vor

SPORT1 30.08.2026 • 07:29 Uhr Beim 3:0-Sieg der Vancouver Whitecaps kann Thomas Müller einmal mehr überzeugen. Gegen Kansas City legt die Bayern-Legende den Grundstein zum Erfolg.

Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps waren erfolgreich. Bei Sporting Kansas City gewannen die Kanadier 3:0 (1:0).

Den Grundstein zum Erfolg hatte der 36-Jährige mit einem verwandelten Elfmeter zum 1:0 gelegt (40.), den der Rekordspieler des FC Bayern München frech in die Mitte des Tores geschossen hatte.

In der zweiten Hälfte bereitete er mit einer Flanke vom rechten Flügel an den kurzen Pfosten Rayan Elloumis Treffer zum 3:0-Endstand vor.

Müllers Whitecaps bleiben Tabellenführer

Wettbewerbsübergreifend steht Müller damit bei acht Toren und vier Vorlagen bei 26 Einsätzen. Mit den Whitecaps führt er zudem weiterhin die Tabelle der Western Conference vor Houston Dynamo an.

In der vergangenen Saison scheiterte Müller erst im Finale der Playoffs an Lionel Messi und Inter Miami. Der Argentinier zeigte sich ebenfalls in bestechender Form und glänzte mit einem Viererpack.