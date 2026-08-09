Nach Tod von Messis Vater: Gänsehaut-Geste von Inter Miami

SID 09.08.2026 • 07:40 Uhr Lionel Messi trauert um seinen Vater Jorge und fehlt Inter Miami im Leagues Cup. Sein Klub und seine Teamkollegen setzen vor und während der Partie bewegende Zeichen für ihren Kapitän.

Inter Miami hat im ersten Spiel nach dem Tod von Lionel Messis Vater Jorge sein tiefes Mitgefühl ausgedrückt. Vor dem Anpfiff des Gruppenspiels im Leagues Cup gegen Monterrey gab es eine Schweigeminute, außerdem liefen alle Spieler mit Trauerflor auf.

Messis Nationalmannschaftskollege und guter Freund Rodrigo de Paul zog nach dem Führungstreffer sein Trikot mit der Nummer sieben aus und streifte sich stattdessen Messis Trikot mit der Nummer zehn über.

Messis Vater verstirbt in Rosario

Messi war am Samstag nach Argentinien gereist, nachdem sein Vater im Alter von 68 Jahren in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Klinik in seiner Heimatstadt Rosario verstarb. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Die Beerdigung von Jorge Messi soll am Sonntag im engsten Familienkreis in Pérez, einer Ortschaft in der Nähe seiner Geburtsstadt Rosario nördlich von Buenos Aires, in Anwesenheit von Lionel Messi und seiner Familie stattfinden, wie die Nachrichtenagentur AFP aus offiziellen lokalen Quellen erfuhr.