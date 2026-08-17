Negativlauf beendet! Späte Erlösung für Müller

Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps sind zurück in der Erfolgsspur! In der Nacht auf Montag gewannen die Kanadier in der Major League Soccer (MLS) mit 2:0 gegen die Seattle Sounders.
Späte Erlösung für Müller
Dabei mussten die Whitecaps bis in die Schlussphase warten. Zunächst brachte Rayan Elloumi Vancouver in der 77. Minute in Führung, dann machte Müller selbst fünf Minuten später den Deckel drauf.
Eine Besonderheit: Der 36-Jährige verwandelte nach Vorarbeit von Oliver Larraz einen indirekten Freistoß zum Endstand (82.). Für Müller war es der sechste Treffer in der laufenden MLS-Saison. Eine Negativserie seines Teams endete.
MLS: Vancouver und Müller bleiben an der Tabellenspitze
Vancouver hatte vorher sieben Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen. Der letzte Sieg stammte aus dem kanadischen Pokal Anfang Juli. In der MLS holte die Mannschaft zuletzt im Mai drei Punkte.
Die Whitecaps führen die Tabelle der Western Conference nun wieder an. Nach 18 absolvierten Spielen hat Müllers Klub 37 Punkte auf dem Konto.
Auch Lewandowski erfolgreich
Einen Sieg in der MLS feierte auch der Ex-Münchner Robert Lewandowski mit Chicago Fire. Der Torjäger ging beim 2:1 (2:0) gegen die Portland Timbers allerdings leer aus. Lewandowski hat nach seinem Wechsel vom FC Barcelona bislang vier Spiele für Chicago absolviert und dabei zwei Treffer erzielt.
Das Team von Gregg Berhalter verbesserte sich durch den zehnten Saisonsieg auf Rang drei der Eastern Conference.