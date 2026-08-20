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Thomas Müller vergibt Mega-Chance - Tabellenführung futsch

Pleite! Müller vergibt große Chance

Thomas Müller vergibt im Topspiel der MLS eine große Chance. Die Tabellenführung in der Western Conference ist damit vorerst futsch.
Thomas Müller vergibt eine große Chance
© IMAGO/ZUMA Press
Philipp Heinemann
Thomas Müller vergibt im Topspiel der MLS eine große Chance. Die Tabellenführung in der Western Conference ist damit vorerst futsch.

Thomas Müller hat bei der MLS-Niederlage der Vancouver Whitecaps gegen Houston Dynamo kurz vor Schluss eine große Chance vergeben. Der einstige Weltmeister hatte beim 0:1 im Topspiel der Western Conference spät die Möglichkeit zum Ausgleich – sein Schuss wurde aber leicht abgefälscht.

Müller kam aus Gründen der Belastungssteuerung erst zur Halbzeit in die Partie, Vancouver spielt derzeit im Dreitages-Rhythmus. Sein Team lag nach einem Treffer von Franco Negri in der 34. Spielminute bereits zurück.

Müller bringt Schwung – und fast den Ausgleich

In der 64. Minute jubelten die Whitecaps zunächst kurz, das vermeintliche 1:1 durch Rayan Elloumi wurde wegen eines Foul in der Entstehung aber zurückgenommen.

In der 81. Minute fand sich dann Müller völlig blank im Strafraum wieder. Eine Hereingabe vom linken Flügel konnte er in aller Ruhe annehmen, sein Abschluss ins kurze Eck wurde aber noch minimal abgefälscht – und segelte am Pfosten vorbei.

Die Whitecaps verloren somit die Tabellenführung im Westen, die Kanadier liegen nun einen Zähler hinter Houston – haben allerdings noch ein Spiel mehr in der Hinterhand.

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