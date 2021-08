Martin Odegaard mit Durchbruch beim FC Arsenal nach Wechsel von Real Madrid?

In seinem Statement nahm Odegaard auf die anhaltende Kritik, die rund um seinen Wechsel nach London sehr laut wurde, Bezug: “In diesen Tagen wurde viel über mich und meine Gründe zu gehen gesprochen. Ich will nur sagen, dass fast alles, was gesagt wird, nicht wahr ist. Ich finde es schade, dass die Presse Dinge erzählt, die nicht stimmen, denn viele Leute glauben wirklich, dass es so ist.”