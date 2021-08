Premier League: So ungewöhnlich ist Aufsteiger FC Brentford

Während sein Kollege eher rational und logisch an die Aufgaben herangeht, ist Sportdirektor Ankersen auch für die emotionale Seite zuständig. Der Däne vermittelt neuen Spielern die Vision des FC Brentford, oft auch auf unkonventionelle Art und Weise. “Einige Dinge, die wir in Brentford tun, sind in anderen Branchen ganz normal”, betonte er.