England trauert um 1966er-Weltmeister Jimmy Greaves

Greaves machte sich beim FC Chelsea einen Namen, wo er zwischen 1957 und 1961 in 169 Einsätzen 132-mal traf. Nach einem kurzen Gastspiel beim AC Mailand schloss er sich den Spurs an. Seine beeindruckende Bilanz dort: 266 Tore in 379 Spielen. Mit dem Europapokal der Pokalsieger 1963 gewann Tottenham um Greaves als erster englischer Verein einen Europapokalwettbewerb.