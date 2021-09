Manchester United & Ronaldo: Lingard und De Gea Matchwinner bei Sieg über West Ham

Mit einem sehenswerten Schlenzer in den Winkel traf der Nationalspieler, in der Vorsaison noch auf Leihbasis bei West Ham am Ball, in der 89. Minute, nachdem Superstar Cristiano Ronaldo (35.) die Führung der Gastgeber durch Saïd Benrahma (30.), dessen Schuss Raphael Varane abfälschte, egalisiert hatte.