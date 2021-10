ManU wegen 15-Minuten-Flug nach Leicester in der Kritik

Wegen eines nicht einmal halbstündigen Inlandsfluges von Superstar Cristiano Ronaldo und Co. ist der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United in die Kritik geraten. Die Red Devils wiesen die Vorwürfe nach dem Flugtrip zum Premier-League-Spiel am Samstag bei Leicester City mit Verweis auf Vorhersagen von Verkehrsstörungen auf den Autobahnen zurück.