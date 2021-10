Premier League: Darum scheiterte Bastian Schweinsteiger bei Manchester United

Der Schwede war unter Mourinho zwar Stammspieler und kam in seiner in seiner Premierensaison für die Red Devils auf stolze 38 Scorerpunkte in 46 Spielen. In seiner zweiten Saison unter Mourinho konnte er nach langer Verletzungspause aber nicht mehr an seine guten Leistungen anknüpfen und verließ den Verein schließlich in Richtung LA Galaxy.