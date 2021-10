Premier League: Salah-Entdecker erklärt Karriere & Wechsel zu Liverpool

Salah zog auf Leihbasis weiter in die Serie A. Bei AC Florenz tankte er Selbstvertrauen, bei AS Rom startete er dann in zwei Spielzeiten mit 34 Treffern und 22 Vorlagen vollumfänglich durch. „Die italienische Liga lag Mohamed sehr gut. Der Fußball in der Serie A ist etwas langsamer. Er konnte mit seinem Tempo überragen“, erklärt Empacher.