Premier League: Ole Gunnar Solskjaer mit schwacher Transferbilanz bei Manchester United

Der Rekordmeister der Premier League trennte sich am Sonntagvormittag vom Norweger und zog damit die Konsequenzen aus den jüngsten Misserfolgen, die in der 1:4-Niederlage der Red Devils gegen Watford ihren negativen Höhepunkt fanden. Solskjaer war in Manchester nie unumstritten und musste sich nicht zuletzt wegen seiner Transferpolitik viel Kritik gefallen lassen.