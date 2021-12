FC Barcelona: Ex-Barca-Profi Júnior Firpo erhebt Vorwürfe gegen Ronald Koeman

„Ich fragte Ronald Koeman eines Tages, warum ich nicht spiele“, sagte der 25-Jährige SER Catalunya: „Doch er fing an, mich anzulügen. Wenn du merkst, dass dich der Trainer anlügt, kannst du ihn nach allen möglichen Erklärungen fragen, er wird dich am Ende des Tages aber immer wieder in die Irre führen.“