Premier League: Marcus Rashford von Manchester United lobt Ralf Rangnick öffentlich

So hat unter anderem der ehemalige englische Nationalspieler und Liverpool-Star Jamie Redknapp die Entscheidung pro Rangnick als Fehler bezeichnet: „Warum hat der Verein nicht versucht, Antonio Conte zu verpflichten, als er die Chance dazu hatte? Sie bräuchten jemanden wie ihn. So wie Rangnick im Moment arbeitet, wird er keine weiteren zwei Jahre bekommen. Wenn er hierbleiben will, dann muss er einige Entscheidungen treffen."