Amazon-Doku: Wayne Rooney über Schlägereien in der Jugend und Fergusons Vorahnung

„Ich war nicht das netteste Kind. Ich habe ein paar Dinge getan, die falsch waren und ich war in viele Kämpfe verwickelt, als ich jünger war“, erzählte Rooney selbst. Was ihn angetrieben habe? „Ich weiß nicht, ob es Wut war. Manchmal hast du was abbekommen und das ist nicht nett, aber ich habe es immer ein bisschen genossen.“