Manchester City: Serie gerissen - Harry Kane für Tottenham Hotspur Matchwinner

Tottenham mit Ex-HSV-Star als starker Vorbereiter erwies sich aber als effizienter in der Chancenverwertung, so dass selbst Manchesters vielumjubeltes 2:2 durch einen von Riyad Mahrez verwandelten Handelfmeter (90 + 2.) bedeutungslos blieb, weil Kane in der fünften Minute der Nachspielzeit nochmals einen draufsetzte.