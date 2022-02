Nach Klopp, Tuchel und Rangnick: Geht auch Julian Nagelsmann in die Premier League?

Viele Fans, Experten und Klubverantwortliche wussten inzwischen in England: Klopp und vor allem Tuchel hatten das Taktikgenie Rangnick als Vorbild (Tuchel spielte sogar unter ihm in Ulm, wo er ihn davon überzeugte, Trainer zu werden) – also musste der irgendwann auch her! Wenn schon, denn schon. Aber das kann ja nur ein Anfang gewesen sein. 2019 hatte Nagelsmann vor seinem Wechsel von Hoffenheim zu RB Leipzig angemerkt, dass er unter anderem wegen Ralf Rangnick zu den Sachsen gehe.