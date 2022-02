Premier League: Chelsea, Manchester City und Co.: Wie Scheichs und Milliardäre zum Unterhaltungsfaktor in England wurden

Eher kritisch wurden 2005 die Glazers in Manchester empfangen: Was erstens damit zu tun hatte, dass in Old Trafford der Leidensdruck nicht so groß war (United hatte erfolgreiche Jahre hinter sich), und zweitens damit, dass die Glazers Amerikaner sind. „Ich liebe United, ich hasse Glazer“-Sticker kleben noch heute an manchen Sitzen im Stadion.