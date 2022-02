Premier League: Donny van de Beek blüht unter Everton-Coach Frank Lampard auf

Beleg gefällig? Für Ajax erzielte der zentrale Mittelfeldspieler in 175 Partien starke 41 Tore und legte 34 weitere auf. Deshalb ließ Ten Hag ihm auch so viele Freiheiten auf dem Platz, damit er im und um den Strafraum in tieferen Positionen agieren kann. Diese Freiheiten erhielt van de Beek in Manchester nicht wirklich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)