Premier League: Ralf Rangnick erklärt Folgen von Greenwood-Fall

Am Freitag treten die Red Devils in der vierten Runde des FA Cups gegen den FC Middlesbrough an. Es wird nach der Spielpause das erste Spiel sein, bei dem Greenwood fehlt. Der Angreifer war nach schwersten Gewalt- und Nötigungsvorwürfen vom Spiel- und Trainingsbetrieb ausgeschlossen worden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)