Chelsea: Kepa Arrizabalaga wieder Elfer-Sündenbock - Abgang nach Final-Drama?

Der vermeintliche Elfer-Held war zuvor bereits entzaubert worden. Erst lupfte Fabinho seinen Versuch vom Punkt lässig in die Mitte, dann nagelte Virgil van Dijk einen Ball an Kepa vorbei, obwohl dieser sich bereits klar in dessen bevorzugter Ecke positioniert hatte. Abwehren konnte er keinen der elf Liverpool-Schüsse.