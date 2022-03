Gleich zweimal Klopp vs. Pep Guardiola! Liverpool vor Blockbuster-Monat

Jürgen Klopp und seine Mannschaft haben sich in den letzten Monaten in eine sehr gute Ausgangslage gebracht, um in allen Wettbewerben Chancen auf den Titel zu haben. Übergreifend gab es in diesem Jahr nur eine Niederlage (0:1 gegen Inter Mailand) und insgesamt 16 Siege sowie zwei weitere Unentschieden.