Legende Parker über Rangnick und Manchester United: "Gespaltene Kabine ist untertrieben"

Parker: Ja. Schauen Sie, bevor er hierhergekommen ist, ist ihm sein Ruf aus Deutschland vorausgeeilt. Er wurde in der medialen Wahrnehmung aufgeblasen zum Professor des Fußballs und überall waren lobende O-Töne zu sehen, was er früher alles gut gemacht hat und wie angetan frühere Weggefährten von seiner Arbeit waren. Da ist ein gewisses Narrativ entstanden, in dem aber zu kurz gekommen ist, dass seine Erfahrung im Umgang mit absoluten Topstars eher gering ist. Ohne jetzt kleinreden zu wollen, was er für den Aufbau von Hoffenheim und RB Leipzig geleistet hat und was er in Bereichen kann, von denen ich mit meiner Sicht als Ex-Fußballer weniger Ahnung habe: Es ist eine andere Welt als Hoffenheim, eine Umkleidekabine mit einem Cristiano Ronaldo zu führen oder mit Stars, die man für 80 Millionen Pfund eingekauft hat und die gerade keine 10 Millionen mehr wert sind (Harry Maguire, d. Red.).