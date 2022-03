Premier League: Abramowitsch tat Chelsea gut, sagt DAZN-Experte Sebastian Kneißl

„Auf einmal fahren sechs schwarze Limousinen vor und heizen da wie die Bekloppten“, verriet der ehemalige Spieler der Blues im Interview mit Spox und Goal: „Ich dachte mir: ‚Ach du Scheiße, was kommt da jetzt!?‘ Es kamen tatsächlich immer fünf bis sechs Limousinen und sie mussten immer eine andere Route fahren, weil man nie wusste, ob es einen Anschlag oder so etwas geben kann. Es durfte auch niemand wissen, in welcher Limo er saß. Es war surreal.“