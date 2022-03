Premier League: Christian Eriksen bei sensationeller Szene im Mittelpunkt

Wutentbrannt packte sich der Norwich-Profi seinen Kontrahenten am Trikot, sein Gesichtsausdruck ließ Böses erahnen. Bis Williams realisierte, mit wem er es zu tun hatte. Der Zorn verflog in Sekundenbruchteilen. Mit einem Lachen umarmte Williams den immer noch am Boden liegenden Eriksen. Williams half dem Gegenspieler wieder auf die Beine, ehe das Duo weiterspielte.