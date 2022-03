Premier League: Klopp, die Vaterfigur? Konaté erklärt die "beste Entscheidung"

In einem Video-Anruf fragte er ihn dann: „Wäre ich ihr Sohn, und ihr Sohn in meiner Situation, was würden Sie ihm raten? Klopp sagte: ‚Ok, dieser Klub ist gut und dieser Klub ist gut, aber ganz sicher würde ich ihm zu Liverpool raten.‘ Als er das sagte, sah ich auf nichts als auf seine Augen. Um zu sehen, dass er es ernst meinte. Und ich sah Aufrichtigkeit in seinem Gesicht.“