Premier League: Meister-Rennen Liverpool - Manchester City - nervt sich Klopp zum Titel?

„Man kann es an den Reaktionen der Fans und auch an der Reaktion der Spieler sehen, dass sie dran glauben. Ihr wisst alle, was in den nächsten Wochen in Anfield los sein wird. Jeder Reds-Fan da draußen glaubt an die Meisterschaft“, erklärt Carragher nach Liverpools Auswärtssieg beim FC Arsenal.