Chelsea-Zoff nach Arsenal-Pleite! Wütender César Azpilicueta konfrontiert Fan

Ein Fan war offenbar mit der Leistung des Spaniers nicht zufrieden und rief nach Abpfiff des Spiels etwas in dessen Richtung. Daraufhin drehte sich der 32-Jährige um und streckte seine Arme in offensichtlicher Verwirrung aus, als der Fan auf der Tribüne wild in seine Richtung gestikulierte und meinte, Chelsea hätte mehr Kampf zeigen müssen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)