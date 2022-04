Cristiano Ronaldo: Schwestern des ManUnited-Stars bedanken sich bei Liverpool-Fans

Hängen bleibt vor allem die Gänsehaut-Atmosphäre am Dienstagabend beim Premier-League-Duell der Erzrivalen FC Liverpool und Manchester United (4:0), als die Heim-Fans in der siebten Minute applaudierten und ihre legendäre Vereinshymne „You‘ll Never Walk Alone“ schmetterten, um CR7, der nicht für United auflief, sowie seiner Lebensgefährtin beizustehen.