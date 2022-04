Manchester United: Erik ten Hag ist offiziell als Trainer-Nachfolger bestätigt - und treibt nun den Kader-Umbruch voran

So viel ist schon einmal sicher: ten Hag stehen arbeitsreiche Monate bevor. Zuletzt gab es einen so großen Umbruch in Uniteds grauer Vorzeit, als 1986 ein gewisser Sir Alex Ferguson das Ruder des damals erfolglosen Vereins übernahm und ihn einmal komplett auf links drehte. Schluss war es mit der damaligen Trinkerkultur - die erfolgreichste Zeit des Traditionsklubs begann.