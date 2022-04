Premier League: Bei Jürgen Klopp und Liverpool deutet sich eine spektakuläre Wende an

FSG-Präsident Mike Gordon traf sich dem Bericht zufolge am Mittwoch an der Anfield Road - wo Liverpool mit dem 2:0 Hinspiel-Erfolg gegen Villarreal einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Endspiel gemacht hat - mit Marc Kosicke, Klopps langjährigem Vertrauten und Berater.