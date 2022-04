Premier League: Irrer Tor-Rekord - Aleksandar Mitrović schießt den FC Fulham mit 40 Toren in die Premier League

In der Ligue 1 durchbrach nur der Kroate Josip Skoblar 1970/71 für Olympique Marseille mit 44 Toren die Schallmauer von 40 Treffern in einem Wettbewerb in einer Saison - Zlatan Ibrahimović, Kylian Mbappé und Co. gelang trotz ihrer unbestrittenen Klasse dieses Kunststück nicht, genauso wenig wie keinem einzigen Spieler in der Serie A!