Premier League: Liverpool-Torhüter Loris Karius zeigt seine Transformation im Fitnessstudio

Während sich die Einen in Bewunderung üben und Äußerungen wie „Irre“ vom frisch gewordenen deutschen Nationalspieler Nico Schlotterbeck kommentieren, versuchen sich die Anderen in Vergleichen: „Er ist wie der Terminator, jetzt kommt nichts mehr an ihm vorbei“, „Tim Wiese 2.0 Incoming“ oder auch Superman-Ähnlichkeiten seien laut der User vorhanden.