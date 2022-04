Premier League: Tuchel kritisiert Werner und Havertz bei Chelsea: "Hoffentlich zeigt er eine Reaktion"

Allerdings schlug Tuchel auch versöhnliche Töne an - er weiß, was er an dem hochbegabten DFB-Star hat. „Die Jungs vorne drin sind noch jung und wir werden nicht mit dem Finger auf sie zeigen, weil sie zuletzt vor dem Tor sehr ruhig und sehr effizient waren.“ Gegen Southampton und Real Madrid sei man den Chancen sehr präzise umgegangen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)