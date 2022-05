Liverpool: "Bin der beste" Salah überrascht mit selbstbewussten Aussagen

Blickt man auf die aktuelle Saison, spielt der Flügelspieler eine ganz starke Saison. In 48 Spielen schoss er wettbewerbsübergreifend 30 Tore und gab zudem noch 16 Vorlagen. In der Premier League führt Salah die Scorerliste mit 22 Treffern und 14 Vorbereitungen (zusammen 36 Scorerpunkte) vor Heung-min Son (28) und Kevin De Bruyne (22) an.