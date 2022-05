Manchester United: Paukenschlag! Rangnick verlässt Red Devils nun doch

„Wir möchten Ralf Rangnick für seine Bemühungen als Interimsmanager in den letzten sechs Monaten danken“, erklärte der Klub. „In gegenseitigem Einvernehmen wird sich Ralf Rangnick nun ausschließlich auf seine neue Aufgabe als Manager der österreichischen Nationalmannschaft konzentrieren und daher keine Beraterfunktion im Old Trafford übernehmen. Wir wünschen Ralf viel Glück in diesem nächsten Kapitel seiner Karriere.“ (DATEN: Die Tabelle der Premier League)