Premier League: Philippe Coutinho hat sein Glück bei Aston Villa wieder gefunden

Der 29-Jährige erinnerte sich an das erste Mal, als er Gerrard im Januar 2013 auf dem Trainingsgelände Liverpools traf: „Ich weiß noch, dass ich sehr nervös war, als ich ihn sah. Er war ein Idol für mich und alle. Ich war sehr jung, aber er war so bescheiden und alles, was er tat, war so einfach.“