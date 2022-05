Premier League: Wettschein mit unglaublich bitterem Verlauf nach englischem Meisterschaftskrimi

Für den noch nie dagewesenen Erfolg einer englischen Mannschaft hätte sie ganze 367.200 Pfund (429.624 Euro) erhalten. Mit ihrer Einschätzung sollte sie lange Zeit recht behalten, denn Liverpool war noch im Rennen um alle vier großen Trophäen. FA und League Cup bereits gewonnen, in der Champions League im Finale und am letzten Spieltag der Premier League sollte es sich in einem wahren Meisterschaftskrimi entscheiden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)