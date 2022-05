Sadio Mané vom FC Liverpool sieht Afrikaner bei Ballon d'Or benachteiligt

Mit Blick auf das Finale der Königsklasse meinte er: „Wir werden alles tun, was wir können, um am Samstag zu gewinnen. Dann werden wir sehen, was mit dem Ballon d‘Or passiert.“ Sollte der Offensiv-Star der Reds zum Weltfußballer gewählt werden, werde er „der glücklichste Spieler der Welt sein“.