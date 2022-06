Manchester United: Schweinsteiger im Ranking der schlechtesten Spieler in Top 10

Di Maria fand sich bei United kaum in das Mannschaftsgefüge ein, spielte teilweise auf bis zu sechs verschiedenen Positionen, ohne groß zu beeindrucken. Nach nur einem Jahr schloss er sich Paris Saint-Germain an, wo er bis zu diesem Sommer in 197 Partien 57 Tore erzielte. In seiner Zeit bei United steuerte Di Maria in 27 Partien lediglich drei Treffer bei.