Stefan Ortega zu Manchester City: Pep Guardiola holt nächsten Bundesliga-Spieler

Der aus Hofgeismar in Hessen stammende Ortega - Sohn eines spanischen Vaters und einer deutschen Mutter - spielte von 2017 an für die Arminia und feierte mit dem Team unter anderem den Aufstieg in die Bundesliga. Mit starken Leistungen spielte er sich zwischenzeitlich auch in den Fokus des FC Bayern, der aber kürzlich einmal mehr mit Manuel Neuers langjährigem Backup Sven Ulreich verlängerte.