Toni Kroos feiert Tuchel-Zoff mit Conte: "Ziemlich geil"

Der Real-Star kennt die Stamford Bridge des FC Chelsea ganz genau, da er in der Vergangenheit des öfteren dort in der Champions League gespielt hat. Der 32-Jährige erinnerte sich: „Was ich zur Verteidigung sagen muss, die Coachingzonen sind nur drei, vier Meter auseinander. So kann ein solcher persönlicher Kontakt, der nicht immer freundschaftlich ist, schnell zustande kommen.“