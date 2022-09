"Haaland verbreitet Angst": Pascal Groß schwärmt von ManCity-Star

Groß: Ja, das ist leider so. Es ist nicht einfach, hier über Jahre konstant zu spielen. Doch mir ist es gelungen. Ich bin jetzt im sechsten Jahr in Brighton, das ist eine lange Zeit. In Ingolstadt war es toll, aber der FCI hat schon damals nicht die mediale Aufmerksamkeit erhalten. Schon in der Bundesliga war es da sehr ruhig. Nach zwei Jahren 1. Liga mit dem FCI habe ich den Schritt ins Ausland gewagt, doch so richtig hat das keiner mitbekommen. Es wäre sicher anders, wenn ich sieben, acht Jahre in der Bundesliga gespielt hätte. Deshalb laufe ich in Deutschland etwas unter dem Radar. Aber das ist okay für mich.